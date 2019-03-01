01 Mart 2019, 15:40
»»

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim

İstanbul'da ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücünün polise verdiği ifade ortaya çıktı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücüye toplam 1326 lira para cezası kesildi.

İstanbul D-100 Karayolunda ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y. poliste verdiği ifadede, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Sonrasında sinirlendim" dedi. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken toplam 1326 lira para cezası kesildi.

TOPLAM 1326 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzeretoplam 1326 lira para cezası kesildi.

"SADECE ŞOFÖR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sürücü adli işlemlerin tamamlanması için Bahçelievler Polis merkezine teslim edildi. Poliste ifade veren M.E.Y'nin aracın patronuna ait olduğunu söylediği öğrenildi. M.E.Y'nin ifadesinde, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim. Sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak 'ne yapıyorsun' dedim. Ambulans sürücüsü bana el kol hareketi yaptı. Bir süre onun önünde gidip daha sonra ondan uzaklaştım" dediği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Kocadan Açıklama: Kabul Edilemez!

Avcılar, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (124)
YANLIŞ: bazı ambulans şöförleride evine giderken bile sireni açıp ortalığı inletiyor. öyleleride var. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AZAD: Ambulans piknige gitmek için kullanılmaz genellikle ölüm riski olan hastalar için acil durumlarda kullanılır kasıtlı olarak ambulansa yol vermemek cinayete teşebbüstür. Verilen cezaların sebepleri trajikomik yol çizgisine riayet etmemek çok fazla şerit değiştirmek falan bu ne lan adam ambulanstaki hastanın hayatına kastediyor 1 tane doğru karar göremeyeceğiz mi bu ülkede adam öldürmenin cezası bin lira mı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
............: tipine çaktığımını videoda herşey gözüküyo kaza yapacak kim keşke o hareketi yaparken kaza yapsaydında ambulansın önemini anlasaydın
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ARSLANOĞLU: Ambulanstaki hastanın yakınları neden bu trafik magandasını döve döve hastanelik etmiyorlar. açın kafasını kaşını ambulans gördüğü zaman saygıdan inip esas duruşta beklesin.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YİĞİT67: Ehliyetinin süresiz alınması gerek şöförün tek olması bahane olamaz hasta almaya giden. Bir ambulans olması muhtemel ülkede kanun aseler varsa eğer ki Yok bu şahsın serbest bırakılması bile vatandaşa ihanettir
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Tüm 124 yorumu okumak için tıklayın