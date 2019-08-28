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Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü bu sefer zincirleme kazaya yol açtı: 4 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi.

28.08.2019 08:59
Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü bu sefer zincirleme kazaya yol açtı: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen araçtaki kişilerce saniye saniye kaydedildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi.

KAZADA MAKAS İDDİASI

TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerle çarptı. Daha sonra ise yol kenarındaki aşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi. Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.

AMBULANSA YOL VERMEMİŞTİ

Kazaya neden olduğu öne sürüler sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. Kazayı gören bir kişi, "Makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı feci kaza, seyir halindeki başka bir otomobildeki kişilerce görüntülendi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobil, bir anda bariyerlere çarparak takla atmaya başlıyor. Ardından aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters şekilde duruyor.

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü bu sefer zincirleme kazaya yol açtı: 4 yaralı

TEM Otoyolu, Sultangazi, DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (73)
YAPTIĞINI YAŞARSIN ALLAH''IN KANUNU: kendi canı yanınca nasılda cıyak cıyak diye bağırıyor Ambulans nerede Ambulans nerede diye gözün yollarda kaldı yaaa işte böyle senin canın nasıl kıymetli ise diğer insanların canı''da öyle KIYMETLİ. . , , İnşaallah umarım dilerim bundan iyi DERS çıkarmışın''dır. . , , ben o Ambulans şoförünün yerinde olsam bu tipler için 1 ileri iki geri gider gelirdim şöyle iyice ama iyice CANI YANSIN''ki aklı başına gelsin. . , , ,
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GTR: Yemin ederim 4 yaralıya birde giden GTR a üzüldüm.
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EŞREF BEY: Şımarık zengin sıpası işte. Aile terbiyesi almamış parayla şımartılmış görgüsüz tayfanın neferi. Adalet sisteminin baştan aşağıya tekrardan gözden geçirilip caydırıcılığı yüksek ve kesin hüküm cezalarının olması parayla turayla affedilemeyecek, iyi hal durumları gözetmelerinin kaldırıldığı seviyeye gelmesi lazım. Herkes ettiğini çekmeli kanunlar herkese eşit işlemeli artık.
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GARİP: biri dur desin yahuu ehliyeti alsınlar ceza versin suç ailesinde şımarık yetiiştirmiş resmem katliam yapmış
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OGUZ: bu kanunlar sadece dürüst vatandaşa mi işliyor arkadaş
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NETO: Yaptığın kaza sonrasında da inim inim ambulansın yolunu gözlemiştir.
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KAPTAN: NE YAŞATIRSAN ONU YAŞAMADAN ÖLMEZSİN DERLER YA
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FENERSİZ: utanmadan ambulansla hastaneye girmiştir. Ehliyetine ömür boyu el konmalı.
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PAŞALI: Tek çözüm, Sürücü belgesi iptal edilsin
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SÜLÜMAN: koyun ambulans ın önüne ona da yol vermeyen bir araç
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