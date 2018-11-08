Ambulansın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

BİLECİK'in Osmaneli
ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Başlı (78) kaldırıldığı hastanede öldü.
Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada Recep K. yönetimindeki 112 ambulansı, motosiklet sürücüsü Mustafa Başlı'ya çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Başkalı çağırılan başka bir ambulansla Bilecik
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başlı acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ambulans şoförü Recep K. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
- Bilecik
Bilecik,Osmaneli
08 Kasım 2018 Perşembe 19:22