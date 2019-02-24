Ambulansın Çarptığı Yaya Öldü

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesinde ambulansın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kemer
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişiyi Antalya'ya nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans, Hurma Mahallesi'nde Batı Çevre Yolu'nun karşısına geçmeye çalışan Burhanettin Şirin'e (57) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Şirin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulanstaki yaralı ise çağrılan başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. Polis
ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cesedi, cenaze nakil aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Konyaaltı, Antalya, Güncel
Kaynak: AA