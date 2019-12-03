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Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi

Denizli'de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

03.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi
'de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Oto kiralama dükkanında yaşanan olayda baba ve oğlu ile karşı taraftan bir kişi yaralandı. Çatışmada vurulan yaralılardan birisini arkadaşı hastaneye götürürken, yolda gördüğü ambulansın önünü kesip arkadaşının silahla vurulduğunu söyleyip, sağlık görevlilerinden kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana geldi. İş yerinde Ersin Ö., Mustafa E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iddialara göre iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü., Ersin Ö. silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Ardından Ersin Ö., Mustafa E. ile geldikleri otomobile binerek hastaneye doğru yola çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yolunda karşı taraftan ambulans geldiğini gören sürücü Mustafa E., ambulansın önünü keserek yaralı olduğunu söyleyip, hastaneye kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine ambulanstaki sağlık ekibi Ersin Ö.'yü hemen araca alıp ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Çatışmada vurulan babanın durumu ciddiyetini koruyor

İş yerinde yaralı olan baba ve oğlu ise çevredekilerin vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Göğsünden vurulan babanın durumunun ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Ahmet Ü.'nün oğlu Ali Ü.'nün ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iş yerinde detaylı bir inceleme yapıldı.

Firari olan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Çatışma esnasında iş yeri önünde bulunan 20 B 4213 plakalı minibüse de mermilerin isabet etmesi olayın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası ambulansın yolunu kesen Mustafa E.'nin ise firari olduğu ve arandığı kaydedildi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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