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Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Van'da, ambulansla drift attığı belirlenen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

27.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:00Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
'da, ambulansla drift attığı belirlenen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlıklı yayınlandığı belirtildi.
Bunun üzerine yapılan incelemelerde Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın 'ye bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak'ta Van'a hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde saat 11.13 ile 11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesi Hakkari sınırlarında ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

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