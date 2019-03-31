Ambulansla Oy Kullanmaya Geldi

-88 yaşındaki seçmen Nazmi Aysan'ın ambulansa oy kullanmaya getirilmesi -Nazmi Aysan'ın ambulanstan inişi-Aysan'ın oyunu kullanması -Aysan'ın eşinin konuşması- YozgatYozgat'ta oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okullara geldi.
Öte yandan, sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla sandık başına gelen Nazmi Aysan, oyunu kullandı.
Kentte bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy verecek.
Yozgat, Güncel
Kaynak: AA