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Ambulanslar her vaka sonrasında BAKOM'da dezenfekte ediliyor

Koronavirüsle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; ambulanslar, cenaze nakil araçları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

13.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:18
Ambulanslar her vaka sonrasında BAKOM'da dezenfekte ediliyor
Koronavirüsle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; ambulanslar, cenaze nakil araçları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarına asılan ibarelerle kapasitenin yarısı kadar yolcu alınarak temas etmeleri engelleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ekipleri, koronavirüs ile etkin mücadele sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çok hızlı yayılan koronavirüsten vatandaşları korumak adına şehrin her yerini bakteri ve virüslere karşı öldürücü ve uzaklaştırıcı etkisi olan Quarterner amonyum tuzu içerikli dezenfektan ile düzenli olarak dezenfekte eden ekipler; cenaze araçları, ambulanslar, otobüsler, dolmuş taksiler ve ticari taksileri de dezenfekte ediyor.

Her sefer sonunda dezenfekte ediliyor

Yaklaşık 30 ambulansın gün içerisinde her vakadan sonra ve 3 cenaze nakil aracının da her kullanımdan sonra BAKOM'da dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT)'ye bağlı otobüsler her sefer sonrasında dolmuş taksi ve ticari taksiler de her talep ettiklerinde Toplu Taşıma Merkezinde köşe bucak dezenfekte ediliyor.

BTT otobüslerinde temas yok

Ayrıca tüm BTT otobüslerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşınıyor. Yolcuların oturacakları yerlere "Sağlığınız için oturmayınız" ibaresi asılarak birbirleriyle teması engelleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel
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