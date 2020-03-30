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Ambulanslara korona önlemi

Altındağ'da korona virüsün yayılmaması için ilçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ederken, ambulanslar da dezenfekte edildi.

30.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:05
Ambulanslara korona önlemi
Altındağ 'da korona virüsün yayılmaması için ilçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ederken, ambulanslar da dezenfekte edildi.
Altındağ Belediyesi, korona virüse karşı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. İlçede bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri titizlikle dezenfekte edilirken, ambulanslar da unutulmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ambulansları da titizlikle ilaçladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "İlçemizde 112 Acil Sağlık hizmeti veren ambulanslar da dahil olmak üzere hizmet veren tüm ambulansları ilaçlarla dezenfekte ettik. Her tür koruyucu güvenlik önlemini alan ekiplerimiz, ambulansların içini ve tüm dış unsurlarını dezenfekte etti" dedi.
Korona virüsle mücadele sürecinde sağlık hizmetlerinin her bir parçasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Balcı, "Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve bu hizmetleri yerine getirmekle görevli kişilerin virüsten korunması bizim için çok önemli. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin her bir aşaması, her parçası ve her bir üyesi çok kıymetli. 112 Acil Servis ambulansları dahil olmak üzere ilçemizde hizmet veren tüm ambulansları detaylı bir şekilde temizledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel

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