Ambulansların hasta nakillerinde kullanılmasına tepki

DEMOKRATİK Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, ölüm riski taşıyan acil vakalara müdahale etmekle görevli 112 ambulanslarının, bir hastaneden başka bir hastaneye hasta nakli için kullanıldığını dile getirerek, "Acil sağlık hizmetleri, hasta nakillerinden dolayı sekteye uğruyor" dedi. Kırmızı şeritli 112 ambulanslarının kesinlikle hasta nakillerinden çıkarılması gerektiğini savunan Doğruyol, bunun yerine mavi şeritli hasta nakil araçları oluşturulabileceğini söyledi.

Son yıllarda kırmızı şeritli acil ambulanslarının hasta nakillerinde sıklıkla kullanıldığını açıklayan Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, aynı anda meydana gelebilecek bir trafik kazasında hasta nakli nedeniyle 112'ye erişim sağlanamadığı takdirde can kaybı yaşanabileceğine dikkat çekti. İzmir'in Ödemiş,Bergama, Kınık yada Karaburun gibi uzak ilçelerinin yanı sıra il dışına bile hasta nakli yapılabildiğini dile getiren Doğruyol, "112'nin asli görevi, ölüm riski taşıyan acil vakalara müdahaledir. Ambulanslar kendi imkanları olmayan hastaları sağlık kurumuna taşır. Sağlık personelleri de ilk müdahaleyi ambulansta yapar. Ancak son dönemde ambulansla hasta nakli her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Aciliyeti olmayan bir hasta için ambulans kullanılması, acil müdahale edilmesi gereken vatandaşın mağduriyetine yol açar. Sağlık personelinin nakilde görevlendirilmesi devletin işgücü kaybına neden olur. Bunun dışında sağlık personeli de aşırı yoğunluk nedeniyle yorgunluk yaşar. Nakil sırasında meydana gelebilecek kalp krizi yada trafik kazası gibi durumlarda başka bir vatandaş hayatını kaybedebilir" dedi.

'YÜRÜYEREK GELEN HASTALARIN NAKLİ YAPILIYOR'

Daha önce bu sıklıkta hasta nakilleri yapılmadığını ifade eden Ahmet Doğruyol, hasta nakillerinde suistimallerin yaşandığını öne sürerek, "Hasta nakli için doktorun raporunda 'kırmızı şeritliler taşınmalıdır' diye yazması gerekiyor. Oysa 112'de çalışan arkadaşlarımız yürüyerek gelen hastaların da naklini yapıyor" diye konuştu. Kırmızı şeritli 112 ambulanslarının kesinlikle hasta nakillerinden çıkarılması gerektiğini savunan Doğruyol, bunun yerine mavi şeritli hasta nakil araçları oluşturulabileceğini söyledi. İzmir'deki belediyeler ya da özel hastanelerde yaklaşık 100 ambulans bulunduğunu anlatan Doğruyol şöyle devam etti:

"Özel ambulanslar da hasta nakillerinde kullanılabilir. 112 ambulansımız bir özel hastaneden aldığı hastayı diğer bir özel hastaneye de götürüyor. Bunları özel hastaneler kendileri yapmalı. Bundan 3-4 yıl önce Karaburun'da ambulansın hasta naklinde kullanılması nedeniyle ölümlü bir olay yaşandı. İki yıl önce Aliağa'da bir kızımız ambulans kazasında hayatını kaybetti. Rivayete göre 'Bize vaka vermeyin, biz yorgunuz' dediği öğrenildi. Ödemiş'te ya da Bergama'da günde 3-4 hasta nakli yapılıyor. 4 nakil, yaklaşık bin kilometre anlamına gelir. O ambulans aynı gün bir de acil vakalara müdahale edecek. Acil sağlık hizmetleri hasta nakillerinden dolayı sekteye uğruyor."