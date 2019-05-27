27.05.2019 16:20
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Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta yangın çıktı. Yangının araçtaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (32)
VATANDAŞ: inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah ailesine sabır versın
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ORHAN AKG: Allah sabır versin çok acı bir durum
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ALİ: lan 3 yaşındaki çocuğunu okula gönderip, ona sahip çıkamadığınızı koruyamadığınızı anne babasına nasıl söyleyeceksiniz. Allahtan korkunuz olsun. bir işiniz tam olsun eksik olmasın. bir işinizde kural ve nizam olsun lan
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VATANDAŞ: geberdi yazsaydınız bu ne terbiyesizlik. vefat etti yazsaydınız bari yumuşatsaydınız 3 yaşında cocuk bu
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