Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu amca çocuklarının silahlı kavgasında bir kişi öldü.

03.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:20
Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu amca çocuklarının silahlı kavgasında bir kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları H. Sagi ile A. Sagi, 1 Nisan 2020 Çarşamba akşamı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası A.Sagi eline aldığı tüfekle amcaoğlu H. Sagi'yi yaraladı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan H. Sagi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. H. Sagi'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Amcaoğlunu yaralayıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan A. Sagi ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Yerel

Haberin Videosu :

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

23:04: Elazığ'da depremde hasar gören bir mahallede daha yıkım başladı - Haberler 23:02: Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog - Haberler 23:01: Antalya'da sahte maske operasyonu - Haberler 23:00: Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi - Haberler 22:59: Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza - Haberler 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu