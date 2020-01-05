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Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır'da amca ile yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

05.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:20 Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

'da amca ile yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır- karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen yeğen, amcasını silahla yaraladı. Kavgayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR


Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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