Amca yeğenini öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
08.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:13
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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