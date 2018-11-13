Amca, yeğeninin evini yaktı

Amca, yeğeninin evini yaktıYangını gören genç çatıya çıkarak canlı yayın yaptı
İSTANBUL - Kağıthane
'de 3 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katında çıkan yangın sokakta paniğe neden olurken, yan binanın çatısına çıkan gençler ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın haberini alan ev sahibinin babasını olay yerinde polis ekipleri sakinleştirdi. Yangını ev sahibinin amcasının çıkardığı iddia edildi. Yangın, saat 21: 30 sıralarında Kağıthane Çağlayan
Mahallesi Özgür sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahraman Keçeoğlu'na ait olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yangın nedeniyle sokakta yaşanan kısa süreli panik sona erdi.Amcası yaktı iddiası3 katlı binanın boş olan en üst katını amcasının kullandığını ve evi amcasının yaktığını iddia eden Kahraman Keçeoğlu, "Şahıs amcam olur. Kendisi çatıda kalıyordu. Yanına bonzai içenler gelmişti. Herhalde onlar orada eğlenirken ateş yakmışlar. Ondan dolayı yangın çıktı. Kendisi şuan orada mı bilmiyorum. Orası boş bir daireydi. Herhalde ondan kaynaklandı. Onlar içerde olabilir" dedi.Babasını polis ekipleri sakinleştirdiYangın haberini alan bina sahibi Kahraman Keçeoğlu'nun babası olay yerine geldi. Oğlu ile tartışan babayı ise olay yerinde bulunan polis ekipleri sakinleştirdi.Çatıdan canlı yayın yaptıİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın 3'üncü katındaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yan binanın çatısına çıkan gençler o anları cep telefonu ile kayıt ederek, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.İtfaiye ekipleri, binada soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından olay yerinen ayrıldı. Polis
yangın ile ilgili inceleme başlattı.
İtfaiye