09.07.2019 12:51
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Amcası Murat Başoğlu ile uygunsuz görüntülenen Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Öz amcası Murat Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı'dan boşandı.

2 yıl önce amcası Murat Başoğlu ile bir teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayıeşinin kendisini aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

200 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

KARŞI BOŞANMA DAVASI REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.

Amcası Murat Başoğlu ile uygunsuz görüntülenen Burcu Başoğlu eşinden boşandı
Murat Başoğlu, Selçuk, Magazin

YORUMLAR (10)
KAYSERİLİ: demekki türkiyede adalet varmış sokaklarda bas bas bağıran kılıçtaroğluna seslenilir türkiyede adalet öldü diyen sonrada kazanınca sesi sedası çıkmayan parti başkanı bak adam nasıl kadından parayı koparmış
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SEVILAY61: EDEPSIZLER!!!
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NESRİN: Allah şaşırtmasın. . . Islah etsin şaşıranları. . .
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.: İğrenç.
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6.FİLO: Selçuk Kabadayı karının ve dostunun yaşamasına nasıl izin verdin ne geniş adammışsın öyle sık kafalarına gitsin. .
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DR: Ne mide varmış iki yıl neyi beklemiş
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ESES: Mahkemenin bitmesini. . :)
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YİLMAZ: Allah belanizi versin
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ORHAN BABA: Bunca zaman neden evli kalmış ki
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YK: amcası daha rahat koysun diye boşanmış :D
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