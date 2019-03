Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası

Kaynak: AA

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yatağında ölü bulunan kişinin, ağzına çamur doldurulup boğularak öldürüldüğü tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Yılmaz K'nin (37) Camiatik Mahallesi Kemal Türeli Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan cesedin incelemesinde, Yılmaz K'nin ağız ve burnunda çamur bulundu.Doku örneklerinin gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan detaylı araştırma sonrası, Yılmaz K'nin ağzına çamur doldurulup boğularak öldürüldüğü tespit edildi.Yılmaz K'nin ailesi ile görüşen ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay günü Yılmaz K'nin yeğeni Tahsin K'nin, kız kardeşi Ümmü Can K. ile eve girdiğini, 26 dakika sonra da çıktığını belirledi.Delilleri toplayan polis, görüşmelerinde çelişkili ifadeler veren, ölen Yılmaz K'nin iş ortağı olan ağabeyi Ayhan K. (57), yengesi Keziban K. (50), yeğenleri Tahsin K. (27), Ümmü Can K. (22) ve 6 aylık hamile Leyla M'yi (26) gözaltına aldı.Şüphelilerden Tahsin K'nin, ifadesinde amcasının borcu nedeniyle ortaklıktan ayrılmak istemesi üzerine tartıştıklarını, daha sonra evinin anahtarını ele geçirdiğini, içeriye girip uyuyan amcasını yastıkla boğmaya çalıştığını, ardından da merdiven boşluğundaki saksıdan aldığı toprağı çamur haline getirip ağzına ve burnuna doldurduğunu söylediği öğrenildi.Tahsin K'nin, "Boğulduğunu anlayınca evden ayrıldım. Bir süre sonra pişman oldum ve amcamın mezarını sık sık ziyaret ettim. Olay yaşandığında eşim bir aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım." dediği belirtildi.Şüphelilerin olaydan hemen sonra polise verdikleri ilk ifadede, Yılmaz K'nin akciğer rahatsızlığı olduğu, tedavi için yurt dışından getirtilen toprağı kullandığını söyledikleri kaydedildi.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ayhan K, Keziban K, Tahsin K, Ümmü Can K. ve Leyla M, Ilgın Adliyesine sevk edildi.Zanlılardan Tahsin K. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.