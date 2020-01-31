Amcasını öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin, yeğeni ve 3 arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Efe Özcan Öztürk, ağabeyi olan sanık Fahrettin Öztürk'ün cezaevindeyken kendisine yetki verdiğini, onun isteğiyle banka kasasındaki 32-33 bin avroyu aldığını, bu sırada kuzeni ve amcasının da yanında bulunduğunu söyledi. Öztürk, parayı kuzenine verdiğini, kuzeninin de bu parayı yengesi Meryem Öztürk'e verdiğini ifade etti.

Efe Özcan Öztürk'ün "Kasada 90 bin avro daha olduğunu, bunu harcadığını ağabeyim bana söyledi." demesi üzerine, sanık Fahrettin Öztürk, "(90 bin avro harcadım.) demedim. Kasadaki miktarı söyledim. Bu paranın 10 bin avrosunu Rifat Rıza Öztürk, kendisi için istedi. 15 bin avro İbrahim Öztürk'e verildi. Ayrıca maktul 300-500 avroyu değişik zamanlarda istiyordu. Çekip veriyordum." dedi.

Müştekilerin avukatının "Sanıktan 9 ata lira ve 5 bin 870 lira çıkmış. Bu parayı nereden almış?" sorusuna sanık Öztürk, "9 ata lira ve 2 bin lira çelik kasadaydı. Kasadan aldım. Diğer kalan miktarı kredi kartımdan çektim. Motorumun servise gitmesi gerekirse diye nakit bulundururdum. İş yerindeki kasa ortak kullanılıyordu. Aslında bunları almayacaktım, ne olduysa aldım. Söyleyecek bir şeyim yok." diye cevap verdi.

Tutuklu sanık Fahrettin Öztürk, "Bu suçu işledim, kabul ediyorum. Bugüne kadar Rifat Rıza Öztürk'ten dayak, eziyet görmedim. Amcamın bir kötü huyu vardı. En son söylenecek şeyi en başta söylerdi. Bağırarak, üste çıkardı. Pişman olduğum şey, 3 çocuğu babasız bırakmaktı. Ben de istemezdim ama olay buraya geldi." dedi.

Tutuklu sanık Ferhat Yılmaz da işlemediği bir suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığını, öldürme esnasında orada bulunmadığını, olay yerine olayın olduğunu bilmeden taksiyle gittiğini, bir yardımda bulunmadığını savundu.

Söz isteyen maktul Rifat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk, cinayetin para yüzünden işlendiğini iddia ederek, sanık Fahrettin Öztürk'e tepki gösterdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın avukatları da müvekkillerinin işe girdiklerini, bu yüzden duruşmaya katılamadıklarını ifade ederek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve cevabı gelmeyen yazıların cevaplarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

İddianamede, 26 Şubat'ta mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından Rifat Rıza Öztürk ile sanık arasında tartışma yaşandığı, sanığın başkan yardımcılığını yaptığı Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneğinin başkanı ve derneğe ait lokalin sahibi Ferhat Yılmaz'ı yanına çağırdığı anlatıldı. Öztürk ve Yılmaz'ın maktulün iş yerine gittiği aktarılan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, Yılmaz'a ait silahla banyoda abdest alan maktule ateş ettiği, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestikten sonra öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla maktulün cesedini 6 parçaya ayırarak valiz ve poşete koydukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların araca yükledikleri ceset parçalarından bazılarını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra durdukları viyadükten attıkları, daha sonra Kadıköy'deki lokale giderek olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları ifade edildi.

Sanıkların ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de, diğer kısımları da farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine attıkları belirtilen iddianamede, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca, Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA