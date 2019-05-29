29.05.2019 14:11
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Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası

Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası

Antalya'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.

Antalya'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.
Korkuteli ilçesi Göçerler yaylasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 51 yaşındaki Kadir F. ile amcasının oğlu A.F. arasında mera meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
A.F'nin av tüfeğiyle Kadir F'yi öldürdüğü iddia edildi.
Kadir F'nin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, Korkuteli, Antalya, Güncel
Kaynak: AA