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Amcasının oğlunu silahla yaraladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

29.11.2019 03:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:12
'nın merkez ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Hoca Hasan Mahallesi Altıparmak Caddesinde, Kadir Ç. ile amcasının oğlu Erol Ç, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç, yanındaki silahıyla Erol Ç'yi bacağından vurdu.
Vatandaşların bildirmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Erol Ç'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaçan Kadir Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Amcasının oğlunu silahla yaraladı

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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