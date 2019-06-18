18.06.2019 12:43
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Amcasıyla yaşadığı evde yangın çıkardığı iddiası

Amcasıyla yaşadığı evde yangın çıkardığı iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeğeni tarafından iddia edilen çıkarılan yangın nedeniyle mahsur kaldığı evde dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeğeni tarafından iddia edilen çıkarılan yangın nedeniyle mahsur kaldığı evde dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen H.R. (43) ve amcası Şefik R'nin (63) yaşadığı iki katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye durumu bildirdi.
H.R'nin çıkardığı öne sürülen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından baygın halde bulunan ve alevlerin arasından kurtarılan Şefik R, 112 Acil Servis görevlilerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dumandan etkilendiği ve vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlenen Şefik R'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Evi ateşe verdikten sonra kapıyı kilitleyip dışarıda beklemeye başladığı ileri sürülen H.R. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit, Güncel

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