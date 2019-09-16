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Amcaya, yeğenine cinsel istismardan 30 yıl hapis

KAYSERİ'de TIR şoförü K.A. (37), M.A. (13) adlı yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.09.2019 14:14Amcaya, yeğenine cinsel istismardan 30 yıl hapis
KAYSERİ'de TIR şoförü K.A. (37), M.A. (13) adlı yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ağabeyi O.A.'nın evinde kalan TIR şoförü K.A., iddiaya göre erkek yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olay, M.A.'nın geçen 25 Temmuz'da arkadaşı F.K.'ya, amcasının kendisine 2014 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşının durumu anlattığı çocuğun annesi C.A., oğlunun başına gelenleri duyunca polise giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan K.A., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık K.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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