AMD Dünyanın ilk 12 Çekirdekli Oyun İşlemcisini Duyurdu
AMD Dünyanın ilk 12 Çekirdekli Oyun İşlemcisini Duyurdu. AMD Ryzen 9 3900X.
AMD'nin üçüncü nesil Ryzen 9 CPU'su 499 dolarlık 12 çekirdekli bir güç merkezi. AMD'nin yeni Ryzen yongaları şirketin Intel
ile olan mücadelesine büyük katkı sağlayacak.
AMD, ultra hızlı tüketici işlemcileri söz konusu olduğunda ağzındaki baklayı çıkardı. Bugün Computex'te AMD CEO
'su Lisa Su, aynı zamanda dünyanın ilk 7 nanometre masaüstü yongası olan üçüncü nesil Ryzen CPU'larını tanıttı.
Şirketin en kıymetli yeni ürünleri 499 dolarlık 12 çekirdekli/ 24 thread Ryzen 9 3900X. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Intel'in 12 çekirdekli i9-9920X'e (yaklaşık 1,189 $ 'a satılan) karşı çıkarılan bir model olması. Daha da iyisi, AMD, yongasının termal tasarım gücünün (TDP), Intel'in çok daha az verimli olan 165W TDP'ye kıyasla 105W olduğunu söylüyor.
AMD Ryzen 9 3900X, AMD'nin daha geniş felsefesi ile konuşuyor: Performans, değer ve verimlilik söz konusu olduğunda Intel'i yenmek istiyor.
AMD'nin 3. nesil Ryzen çiplerinin tümü, her uygulamada yüzde 15 performans artışı sağlayacak olan yonga tabanlı bir tasarım olan Zen 2 mimarisine sahip olacak. Ayrıca, kayan nokta performansının iki katı olacak ve son işlemcileri için önbelleği iki kat artıracaklar.
Ryzen 9 3900X, 3.68GHz/ 4.6GHz ve 70MB toplam önbellek taban/ güçlendirme hızına sahip. Render işlemlerinde Intel'deki rakibine göre yüzde 16 daha iyi performans sunuyor.
Şu andaki Intel'in i9-9900K işlemcisi eşdeğerinde bir ürün arıyorsanızda 399 dolarlık Ryzen 7 3800Z modeli var ve 8 çekirdekli/ 16 Thread özelliklerine sahip. 3.9 Ghz & 4.5 Ghz'de çalışıyor.
Ryzen 7 Serisinde en düşüğü 329 dolarlık 3700X; 8 çekirdekli ve 105w yerine 65W TDP ile daha güçlü kardeşlerinden daha verimli çalışan bir modeli. AMD bu işlemcininde rakiplerine göre yüzde 15 daha iyi performans sunduğunu söylüyor. bu model Intel'in 9700K serisine denk geliyor.
Ryzen 5 Serisinde ise Ryzen 5 3600 6 çekirdekli/12 thread sadece 199 dolar. 50 dolar fazlası 3600X 95W TDP ve 200 Mhz daha hızlı bir taban hızına ulaşmanızı sağlıyor.
Yeni Ryzen CPU'ların tümü, PCIe 3.0'dan% 42 daha hızlı depolama hızı sağlayacak olan PCIe 4.0'ı destekleyecek. Bu, gelecekteki bu çipleri biraz daha iyi korumanıza yardımcı olacak, çünkü gelecekteki üst seviye grafik kartları ve nVME sürücüleri için tercih edilen standart olacaktır.
AMD'nin üçüncü nesil Ryzen işlemcileri 7 Temmuz'da satın alınmaya başlanabilecek.
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Kaynak: Teknotalk.com