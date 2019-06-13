AMD dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisini duyurdu

AMD Ryzen 9 3950X Çekirdekli Oyun İşlemcisi
AMD, Intel
'in 8 çekirdekli en iyi oyun işlemcisini ikiye katladı. AMD tam 16 çekirdekli oyun işlemcisi duyurdu. AMD Ryzen 9 3950X özellikleri ve fiyatı nedir?
E3 2019, bir çok donanım üreticisi için hızlı başladı. AMD e3 2019 basın tanıtımında8 veya 12 çekirdekli modellerinin ötesinde, "en iyilerin en iyisi" olarak tanımladığı yeni 16 çekirdekli oyun işlemcisi Ryzen 9 3950X modelini duyurdu.
"Dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi" Ryzen 9 3950X, Eylül
ayında 749 dolara satışa sunulacak.
Intel'in 8 çekirdekli oyun işlemcisini geride bırakan CEO
Dr. Lisa Su, bu yonganın 72MB önbellekle 4.7GHz'ye varan "ürün portföyündeki en yüksek güçlenme hızına sahip" olduğunu söyledi.
AMD'nin Intel'i performans, değer ve verimlilik kombinasyonunda yenmeye çalışma temasını sürdüren bu yeni Zen 2 donanımı 105 watt'ta çalışıyor. Yine de Ryzen serisine eklenen bu yeni ürün geçen ay duyurulan 12 çekirdekli 3900X modelinden daha iyi ve güçlü.
AMD(YouTube)
Kaynak: Teknotalk.comIntel
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