AMD Radeon RX 5500 Grafik Kartını Tanıttı!



AMD, bugün yaptığı açıklamayla birlikte, yeni RDNA oyun mimarisini kullanarak, 1080p oyunlarda en üst performansı ve yüksek detay seviyesini sunan Radeon RX 5500 serisi grafik ürünlerini tanıttı.



AMD Radeon RX 5500 serisi, lider üreticilerin masaüstü PC'leri ve kart üretici ortaklarımızın grafik kartlarında yer alacak Radeon RX 5500 grafik kartlarını, bununla birlikte dizüstü bilgisayarlar için Radeon™ RX 5500M GPU'ları barındırıyor. HP ve Lenovo, Radeon RX 5500 grafik kartlarını kasım ayından başlamak üzere yüksek performanslı masaüstü oyuncu bilgisayarlarına ekleyecek. Acer ise aralık ayında bu sistemleri sunmaya başlayacak. Buna ek olarak bu ayın sonlarına doğru MSI, dünyanın ilk AMD Ryzen™ işlemcilere ve Radeon™ RX 5500M GPU'larına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.



RDNA Teknolojisi



Radeon ailesine yeni eklenen bu ürünlerle birlikte AMD, gelişmiş RDNA oyun mimarisini ve endüstri lideri 7nm üretik teknolojisi, yeni boyut ve sistemlerle, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırıyor. RDNA ile güçlendirilen Radeon™ RX 5500, bir önceki Graphics Core Next (GCN) mimarisini baz alan Radeon™ grafik kartlarına göre watt başına 1.6 kata kadar daha yüksek oyun performansı sunuyor.



AMD Radeon™ RX 5500 serisi, muhteşem 1080p oyun performansı, yüksek detaylı görseller ve ultra hızlı oynanış sağlamak için sıfırdan üretildi. En popüler oyunlarda muhteşem deneyimler sunmak için iyileştirilen Radeon™ RX 5500 grafik kartı, 1080p'de seçili oyunlarda, ortalamada yüzde 37'ye kadar daha hızlı performans sunuyor. Mobil oyuncular içinse Radeon™ RX 5500M GPU'ya sahip bir dizüstü, rakibine göre ortalamada yüzde 30'a kadar daha hızlı performans, seçili AAA oyunlarda 60 üzerine kadar FPS ve seçili e-spor oyunlarında 90 üzerine kadar FPS sağlıyor.



Modelİşlem ÜnitesiAkış İşlemcileriTFLOPSGDDR6 (GB)Oyun Frekansı (MHz)Boost Frekansı (MHz)Bellek Arayüzü



Radeon™ RX 5500M GPU



(Mobil sistemler için)221,4084.6'ya kadar4GB1,448'e kadar1,645'e kadar128-bit



Radeon™ RX 5500 series



(Masaüstü sistemler için)221,4085.2'ye kadar8GB'a kadar1,717'ye kadar1,845'e kadar128-bit



Endüstri lideri 7nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yüksek bant genişliğine sahip PCIe® 4.0 teknolojisini destekleyen yeni AMD Radeon™ ürünleri, 1080p oynanışı bir sonraki seviyeye çıkaran güçlü özellikleri de avantaja çeviriyor:



• Radeon™ Image Sharpening (RIS) – DirectX® 9, 12 ve Vulkan® destekli oyunlarda, upscaling ve post-process işleleriyle yumuşatılan görsellere netlik ve keskinlik kazandırır. Radeon™ GPU Upscaling ile birleştiğinde ise RIS, keskin görselleri ve akıcı kare oranlarını, yüksek çözünürlüklü ekranlarda sunar.



• AMD FidelityFX – Oyun geliştiricilere, oyunlarını güzel gösterirken, görsel detaylar ve performans arasındaki en iyi dengeyi sağlamaya yardımcı olacak; yüksek kaliteli post-process efektleri sağlayan, açık kaynaklı bir araç kiti sunuyor. GPUOpen üzerinden sunulan, Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) barındıran FidelityFX; düşük kontrastlı bölgelerdeki detayları çizerken, geleneksel görüntü keskinleştirme rutinlerinin neden olduğu artifaktları en aza indirir.



• Radeon Anti-Lag – Anti-Lag, ekranın giriş gecikmesini gözle görülür oranda azaltır. Borderlands 3, Radeon™ RX 5500 serisi grafik kartlarıyla yüzde 23'e kadar daha hızlı çalışır; böylece hızlı oynanışla birlikte rekabetçi bir avantaj sağlar.



• En büyük oyuncu monitörü ekosistemi – 950'nin üzerinde destekli monitörle birlikte oyuncular, takılmasız ve yırtılmasız oynanışa, AMD Radeon FreeSync™ ve Radeon FreeSync™ 2 HDR teknolojisi ile kavuşuyor.AMD Radeon 'Raise the Game' Oyun Paketi



Radeon™ RX 5500 serisi, en yeni AMD Radeon Raise the Game oyun paketinde yer alıyor. Bu paketle birlikte oyuncular; satın aldıkları Radeon RX 5500 ve RX 5500M ile güçlendirilen hazır masaüstü bilgisayar ve dizüstü sistemleriyle birlikte; Borderlands 3 veya Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint® oyunlarından birini seçip sahip olabiliyorlar.



Mevcutluk durumu



Ekim ayının sonlarına doğru MSI'ın Radeon RX 5500M GPU'ları ile güçlendirilen MSI Alpha 15 dizüstünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Buna ek olarak Radeon™ RX 5500 grafik kartlarının da Kasım 2019'da başlayarak, lider masaüstü oyuncu sistemlerinde yer alması bekleniyor. Bu sistemler arasında HP'den OMEN Obelisk ve Pavillion Gaming, Lenovo Legion™ T530 ve IdeaCentre™ T540 Oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Radeon™ RX 5500 grafik kartlarının, Aralık 2019 ayında başlamak üzere Acer Nitro 50 bilgisayarlarında da yer alması bekleniyor. AMD kart üretici ortakları ise, grafik kartlarını bu çeyrek içerisinde piyasaya sürecekler.



Amd

Kaynak: Teknotalk.com