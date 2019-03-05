05 Mart 2019, 12:58
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Rakiplerini Jiletlediği İddia Edilen Futbolcu, Amedspor'da Kadro Dışı

Amedspor, Sakaryaspor maçında rakiplerini jiletlediği iddia edilen Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar'ı morali bozuk olduğu gerekçesiyle takım kadrosundan çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Sakaryasporlu futbolcuların kendilerini darp ettiği iddasıyla suç duyurusunda bulunduğu Mansur Çalar, teknik direktör Mehmet Budakın tarafından yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Mansur'un dinlenmesi ve kendisini toprlaması için yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil etmediğini belirten Budakın şunları söyledi:

"MORALİ ALTÜST OLDU"

"Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalar ile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali altüst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim"

Futbol, Niğde, Mansur Çalar, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (38)
MİSAFİR: gerekçeye bak
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KÜLYUTMAZ: bu işte pis kokular geliyor. spor sokakları karıştırmanın en kolay yolu
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ASİLTÜRK__: Haksız iddia diyorlar utanmadan. Birde morali alt üst olmuş, moraline çakayım o vatan haininin. Bir insanın ne amacı olabilir millete kesici cisimle zarar vermekte. Adam gibi oyna kazan, sırf memleketinde diye misafir takıma bunu yapıyorsun. Sıkıyorsa bunu Sakarya da yapsaydın ya bak nasıl belliyorlar senin sülaleni.
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ALPHA: Bursaya bekleriz amedsporu bursa teroristlere karsi cik adaletlidir
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KARADENİZLİ ALPARSLAN53: Rahatsız oluyorsa başka bir ülkeye gidebilirler
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