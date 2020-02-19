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Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Veli (xxx), Recep (xxx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Ercan (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 83 Yalçın Kılınç (xx)), Ahmethan (xxx) (Dk.

19.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:52Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Veli (xxx), Recep (xxx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Ercan (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 83 Yalçın Kılınç (xx)), Ahmethan (xxx) (Dk. 75 İbrahim Halil Çolak (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 61 Bahattin Köse (xx)), İlyas Kubilay (xx), Atabey (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz (x) - Mahmut (x) (Dk. 61 Kadir Kurt (x)), Yiğitcan (x), Bünyamin (xx), Üstün (x), Murat (x) (Dk. 71 İlker Sayan (x), Onur (x), Yüksel (x), Oğuz (xx), Tolga (x) (Dk. 61 Yusuf Yağmur (x)), Erdem (x)

GOLLER: Dk. 15 Burak Çalık, Dk. 44 Gökhan Alsan ve Dk. 63 Ahmethan (Yılport )

SARI KARTLAR: Bünyamin Yürür, Kadir Kurt (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 61'e çıkarttı.

4'üncü dakikada ani gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Üstün'ün şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

15'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Atabey Çiçek'in pasıyla buluşan topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Ahmethan'ın pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan topu göğsüyle indirdi ve yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.

62'nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ara pasıyla topla buluşan Bahattin'in şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topta Atabey Çiçek'in şutunda defans topu son anda kornere çeldi.

63'üncü dakikada Yılport Samsunspor'da paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda topla buluşa Burak Yılmaz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmethan Köse'nin şutunda top ağlara gitti: 3-0.

90+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta İlyas Kubilay Yavuz'un şutunu çekti. Top az farkla yandan auta çıktı.


- Samsun

Gökhan Alsan, Samsunspor, Spor

Kaynak: DHA

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