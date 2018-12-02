Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-0

STAT: Yeni Diyarbakır
Stadı
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Yiğitcan, Hasan, Ercan (Dk.67 Muhlis), Nezir, Burak (Dk.66 Umut), Sıddık, Ömer (Dk.87 İlyas), Oğuz, Volkan, Mansur
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya- Muhammet, Özgür İleri
(Dk.70 Şaban Yılmaz
), Samet (Dk.47 Emre), Hüseyin, Göksu
, Orhan, İzzet, Mustafa, Özgür Yılmaz
, Cem (Dk.46 Harun)
GOLLER: Dk.25 Nezir, Dk.69 Muhammet (kendi kalesine), Dk.79 Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Ercan, Oğuz, Volkan (Amed Sportif Faaliyetler), Özgür İleri, Göksu, İzzet, Mustafa (Bodrum
Belediyesi Bodrumspor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup 15'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti.
25'inci dakikada Burak'ın köşe vuruşunda topa iyi yükselen Nezir, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü kaydetti: 1-0.
69'uncu dakikada topla buluşan Muhlis'in ortasında, savunma oyuncusu Muhammet'in kornere göndermek istediği top, ters vuruşla kendi ağlarında buluştu: 2-0.
79'uncu dakikada Nezir'in ara pasıyla buluşan Sıddık'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Diyarbakır
Diyarbakır,Bodrum
02 Aralık 2018 Pazar 15:41