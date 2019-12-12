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Amed Sportif Faaliyetler çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ile deplasmanda yapacağı ilk yarının son maçını kazanmak istiyor.

12.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:50Amed Sportif Faaliyetler çıkışını sürdürmek istiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ile deplasmanda yapacağı ilk yarının son maçını kazanmak istiyor.

Ligin 15'nci haftasında Yeni 'u 3-2 ve geçen hafta da sahasında Kırklarelispor'u 1-0'lık sonuçla mağlup edip üst üste iki galibiyet alarak çıkışını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, İnegölspor ile deplasmanda yapacağı ilk yarının son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fikstür gereği Yeni Çorumspor ve Kırklarelispor maçlarını sahasında oynayarak, 6 puan alan Amed Sportif Faaliyetler, iç saha müsabakalarında elde ettiği başarısını İnegölspor deplasmanında da göstermek istiyor.

İnegölspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın kendi tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak olan Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü Bursa'ya gidecek. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, pazar günü yapılacak müsabaka için cumartesi günü Bursa'ya giderek kampa girecek. Önce havayolu ile İstanbul'a gidecek olan Diyarbakır temsilcisi, daha sonra karayolu ile Bursa'ya geçip, maç saatini bekleyecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Çorumspor, Spor

Kaynak: İHA

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