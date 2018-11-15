Amed Sportif Faaliyetler'de Budakın Dönemi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:54



15 Kasım 2018 Perşembe 15:54

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. Sertaç Küçükbayrak'ın istifasıyla yaşanan teknik direktörlük sorunu Mehmet Budakın'la anlaşılarak çözüldü.Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkan Ali Karakaş, As Başkan Aziz Elaldı ve bazı yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Budakın, futbol hayatına başladığı kulüp olan Melikahmetspor'un daha sonra isim değişikliği yaşayarak Belediyespor ve DİSKİSpor, son olarak da Amedspor ismini aldığını hatırlatarak 30 yıl sonra bu kulüpte teknik adam olarak dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Takımın başında ilk idmana çıkan Mehmet Budakın'ın yardımcılıklarını Kayhan Sümbül, Faruk Türk, Süleyman Arpa ve Mesut Önal (kaleci antrenörü) yapacak.Amed Sportif Faaliyetlerle resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Budakın, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen idman öncesinde teknik direktör Mehmet Budakın ve yardımcıları futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kulüp başkanı Ali Karakaş ve yöneticiler de yer aldı. - DİYARBAKIR