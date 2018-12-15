Amed Sportif Faaliyetler'de Hazırlıklar Tamam

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde Bayramşapa maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla tamamlandı.
Yeşil kırmızılı beyazlı takım, yarın Bayrampaşa
ile yapacağı ilk yarının son hafta maçı için çalışmalarını bugün kendi tesislerinde yaptığı idmanla tamamlayıp, kampa girdi. Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında yapacağı ilk yarının son maçını kazanıp, devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor. - DİYARBAKIR
Bayrampaşa,Türkiye Futbol Federasyonu
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:19