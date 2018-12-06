Amed Sportif Faaliyetler'de İşler Yolunda

TFF
2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de moraller yüksek.
Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından ekonomik sorunların çözülmesi ve son haftalardaki başarılı sonuçlar, kulübü kaostan kurtardı. Son iki maçında deplasmanda Gaziantepspor
'u 4-0 ve kendi sahasında B.B Bodrumspor'u 3-0 yenerek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısını gösteren Amedspor'da bir yandan saha sonuçlarının iyi olması, diğer yandan ekonomik ve kurumsal sorunların çözülmeye başlanması yüzleri güldürüyor. Amed Sportif Faaliyetler As Başkan Aziz Elaldı, son haftalarda elde edilen başarılı sonuçlar ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elaldı, göreve gelir gelmez kulübün içinde bulunduğu maddi sorunları çözdüklerini ve yeni bir teknik adamı takımın başına getirdiklerini belirtti.
Elaldı, yeni teknik heyet ve yeni yönetimle beraber olumlu bir hava yakaladıklarını, takımın başarılı sonuçlar almaya başladığını ve sorunları el birliğiyle çözdüklerini kaydetti. Elaldı, "Göreve gelir gelmez takımın içinde bulunduğu ekonomik sorunlara el attık. Futbolcuların peşinatlarını ödedik. Prim alacakları da yok, Bodrumspor galibiyeti dahil tüm primlerin ödemesini gerçekleştirmiş durumdayız. Stadyum sorununu diyalog ve istişare ile çözüme kavuşturduk. Esnaf alacaklarını kapattık, bu konuda sorun kalmadı. Personel ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra her şey normale dönecek. Bugüne kadar 3,5 milyon TL'den fazla ödeme yaptık yönetim olarak. STK
'ların desteği var, çabası var, bunu takdirle karşılıyoruz" dedi.
Takım iyi bir hava yakaladığına işaret eden Elaldı, "Olumlu havanın yakalanmasında yeni teknik heyetin önemli bir etkisi var. Herkes uyum içinde çalışıyor. Futbolcularımızın özgüveni yükseldi ve dayanışma ruhu en üst seviyeye çıktı. Taraftar inanmaya başladı, her türlü desteği ve dayanışmayı gösteriyorlar. Play-Off hedefimiz canlandı. Hedefimiz ilk yarıdan kalan iki maçtan en az 4 puan çıkarmaktır. Bir diğer hedefimiz alt yapıdır, bu konuda da başarı sağlamak istiyoruz. Teknik heyetimizin bilgi ve birikimi bu konuda bizim için şanstır, avantajdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Gaziantepspor,Türkiye Futbol Federasyonu
06 Aralık 2018 Perşembe 14:44