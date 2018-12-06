Amed Sportif Faaliyetler'de Kastamonu Hazırlıkları

TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde Kastamonu
1966 maçı hazırlıkları devam ediyor.
Talaytepe Şehmus Özer
Tesislerinde teknik direktör Mehmet Budakın nezaretinde gerçekleşen idman yaklaşık 2 saat sürdü. Gaziantepspor
ve Bodrum
Belediyesi Bodrumspor maçını kazanarak, önemli bir çıkış başlatan yeşil kırmızılı beyazlı takım, Kastamonu 1966 ile deplasmanda yapacağı maçı da kayıpsız atlatmak istiyor. Dünkü çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, daha sonra 5'e 2 oyun, koşu ve yarı sahada oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Çalışmayı futbol şube sorumluları da takip etti. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu,Kastamonu
06 Aralık 2018 Perşembe 14:46