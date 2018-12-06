06 Aralık 2018, 14:46
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Amed Sportif Faaliyetler'de Kastamonu Hazırlıkları

Amed Sportif Faaliyetler

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde Kastamonu 1966 maçı hazırlıkları devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde Kastamonu 1966 maçı hazırlıkları devam ediyor.

Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde teknik direktör Mehmet Budakın nezaretinde gerçekleşen idman yaklaşık 2 saat sürdü. Gaziantepspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını kazanarak, önemli bir çıkış başlatan yeşil kırmızılı beyazlı takım, Kastamonu 1966 ile deplasmanda yapacağı maçı da kayıpsız atlatmak istiyor. Dünkü çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, daha sonra 5'e 2 oyun, koşu ve yarı sahada oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Çalışmayı futbol şube sorumluları da takip etti. - DİYARBAKIR Türkiye Futbol Federasyonu,Kastamonu
06 Aralık 2018 Perşembe 14:46



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