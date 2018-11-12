Amed Sportif Faaliyetler'de Küçükbayrak Ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde, teknik direktör Sertaç Küçükbayrak dönemi sona erdi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, sezon başında maddi imkansızlıklar içinde bir kadro kurduklarını söyledi. Küçükbayrak, "Kulübün ve takımın yaşadıklarını herkes biliyor. Yeniden bunlara girmeyi doğru bulmuyorum. Çok zor maddi koşullarda bu takımı kurduk. Hedef ligde kalmaktı, bu şartlarda, bu kısıtlı kadroyla bu sonuçları almamız aslında çok kötü bir tablo değil. Yeni bir yönetim geldi, onların kendilerine göre planları var. Takımda kötü giden bir süreç var. Biz de yönetimin önünü açmak üzere bu kararı aldık. Hepimiz için hayırlı olsun. Amedspor'a başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:40