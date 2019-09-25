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Amed Sportif Faaliyetler'de kupa morali

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Ağrı 1970 Spor'u evinde 4-1'lik farklı sonuçla mağlup etti.

25.09.2019 15:30Amed Sportif Faaliyetler'de kupa morali
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Ağrı 1970 Spor'u evinde 4-1'lik farklı sonuçla mağlup etti.

Ligde oynadığı 4 maçtan 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 3. eleme turunda başladığı kupa maçından galibiyetle ayrıldı. Ağrı 1970 Spor'la kendi sahasında karşılaşan ve zorlu geçen müsabakayı Muhammed Yılmaz'ın iki, Burak Taşdemir ve Muhlis İstemi'nin golleriyle geçen Amed Sportif Faaliyetler, 2019-2020 sezonundaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Ağrı, Spor

Kaynak: İHA

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