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Amed Sportif Faaliyetler'de seçmeler tamamlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler'in profesyonel futbol takımı için başlattığı futbolcu seçmeleri devam ediyor.

18.07.2019 13:52 Amed Sportif Faaliyetler
Amed Sportif Faaliyetler'in profesyonel futbol takımı için başlattığı futbolcu seçmeleri devam ediyor. 13 Temmuz'da başlayan seçmeler bugün sona erecek, teknik heyetin beğendiği isimler kamp kadrosuna alınacak.

Amedspor profesyonel futbol takımı futbolcu seçmeleri devam ediyor. 2000-2002 yaş grubundakileri kapsayan seçmeler ilk günde sona erince 1995-1999 yaş grubundakilerin seçmeleri erkene alındı. Daha sonra da 2000-2002 arası yaş grubuna yönelik seçmeler başlatıldı. Genç futbolcular, teknik heyetin gözüne girebilmek için tüm güçlerini ortaya koymaya çalıştı.

Kulübün Talaytepe'deki tesislerinde devam eden seçmelerin bugün sona ereceği ve teknik heyet tarafından beğenilen isimlerin profesyonel takımın kamp kadrosuna dahil edileceği bildirildi.

Profesyonel takım teknik heyetinin tribünde izlediği seçmeleri alt yapı antrenörleri yönetti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Futbol, Spor

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