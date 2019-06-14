14.06.2019 13:33
Haberler»Spor » Haber

Amed Sportif Faaliyetler'de sorunlar aşılamıyor

Amed Sportif Faaliyetler

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de, yaşanan maddi sorunlar bir türlü aşılamıyor.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de, yaşanan maddi sorunlar bir türlü aşılamıyor.

İçinde bulunduğu maddi krizi aşmak için çareler arayan yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, yönetime maddi açıdan katkı sağlayabilecek isimler alıp, yola devam etmeyi planlıyor. Almanya'da yapılan destek gecesinde umduğunu bulamayan, kent içindeki ve kent dışındaki girişimlerden de şu ana kadar olumlu sonuç alamayan yönetim, geçen sezondan kalma borçları ödeyemiyor ve yeni sezon için de bütçe oluşturmakta zorlanıyor. Yaşanan zorlukların aşılması için birçok senaryonun gündeme geldiği Amed Sportif Faaliyetler'de, birinci olarak maddi sorunların acil çözümü için yönetime paralı ve güçlü isimlerin alınması oldu. Bu konuda birçok isimle temasa geçildi, İstanbul ve Ankara'da yaşayan Diyarbakırlı iş adamlarına konunun aktarıldığı belirtildi. Yapılan görüşmelerin neticesinin de önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniliyor.

Bir başka senaryo ise yönetime Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesi'nin kontenjanından isimler alarak mali açıdan güçlü bir liste oluşturmak. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili olarak bazı toplantılar yapılacağı ifade ediliyor. Bu iki senaryonun ağırlık kazandığı Amed Sportif Faaliyetler'de önemli gelişmelerin yaşanması bekleniliyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Almanya, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:33 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu - İSTANBUL
14:32 Büyükşehir Belediyespor'un Flaması Medetsiz'in Zirvesinde
14:32 İyilik yaparım derken kötülük yapmayın
14:32 Careem'de Turkuaz taksi dönemi başladı
14:32 Polis ve Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermeyecek
14:32 Pazaryeri ilçesinde karne coşkusu
14:32 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:32 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
14:32 DHA YURT BÜLTENİ - 13
14:32 Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise 'Size gelecek mermilere siper olayım' dedi
14:32 Tire'de karne heyecanı
14:31 Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı
14:31 Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans
14:31 Çubuk'ta karne heyecanı