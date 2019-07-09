09.07.2019 14:08
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Amed Sportif Faaliyetler'de teknik ekip belli oldu

Amed Sportif Faaliyetler

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Ramazan Erim'in yardımcıları belli oldu.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Ramazan Erim'in yardımcıları belli oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erdal Elgörmüş'den sonra iki antrenörle daha anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Teknik direktörümüz Ramazan Erim'in yardımcılıklarını yapacak isimler netleşti. Erdal Elgörmüş'ün ardından takımın kaleci antrenörlüğünü Remzi Özdoğru yapacak. Altyapımızda görev yapan Kenan Bayram da yeni teknik kadroda yer alacak. Yeni antrenörlerimize üstlendikleri görevlerinde başarılar diliyor, kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Açıklamada, alt yapı antrenörlerinden Kenan Dişli'nin maç izleme görevini de yürüteceği kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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