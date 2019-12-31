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Amed Sportif Faaliyetler'de transfer

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

31.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Amed Sportif Faaliyetler'de transfer
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Antalya'da günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, teknik sorumlu Mehmet Budakın yönetiminde Side'de güç depoluyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı planlayan Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı. Ligin en deneyimli futbolcuları arasında yer alan ve profesyonel futbol yaşantısında 68 gole imza atan İlker Sayan'ın, yeşil kırmızılı beyazlı takımın Antalya'daki devre arası kampına katılarak, takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.

Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirip, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı planlayan Diyarbakır temsilcisi, Muhammet Burak Taşdemir, Muhammet Yılmaz ve Onur Akın'la yollarını ayırmıştı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, giden futbolcularının yerini doldurmak için, 2. Lig ve 3. Lig'den oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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