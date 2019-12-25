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Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in devre arası hazırlık kampı Antalya'da başladı.

25.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:45 Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in devre arası hazırlık kampı 'da başladı.

Günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, teknik sorumlu Mehmet Budakın yönetiminde 'de güç depoluyor. 3 Ocak'a kadar devam edecek çalışmalar sırasında iki hazırlık maçı yapılması bekleniyor.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin takımdan 5 futbolcunun ayrılmasını istediği, bu isimlerin hafta içinde yönetim tarafından açıklanmasının beklendiği belirtildi. Takıma yapılacak takviyeler için ise arayışlar devam ediyor. 2. Lig ve 3. Lig'den oyuncularla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Side, Spor

Kaynak: İHA

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