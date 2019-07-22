Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlık kampı başladı.
Yeşil kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabına Diyarbakır
'da başladı. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Ramazan Erim gözetiminde gerçekleşen çalışma, kros ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşti. Çalışmaya, yeni transferler ve seçmelerde beğenilen futbolcular da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren idmanı yöneticiler de takip etti. Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR