05.07.2019 15:09
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Amed Sportif Faaliyetler'den sosyal sorumluluk projesi

Amed Sportif Faaliyetler

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. Daha önce birçok projeye imza atan yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, Zımzım Kreş ile ortak proje yürüterek, burada eğitim gören 35 çocuğa haftada iki günlük yaz okulu çalışması düzenledi.

Amed Sportif Faaliyetler Gençlik Gelişim Programı Sorumlusu Mehmet Ekin koordinatörlüğünde Talaytepe Şehmuz Özer tesislerini gezen çocuklar, hem ısınma hareketleri hem de iki takım halinde maç yaparak, stres attı. Koordinatör Mehmet Ekin eşliğinde gerçekleşen etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklarla daha sonra toplu fotoğraf çekildi ve etkinlik sona erdi.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, genç yaştaki kadın sporculara yönelik yaz okulu çalışmalarına başladı. Diyarbakır'da başlatılan çalışmaya katılan kadın sporculardan başarılı olanların, kulübe kazandırılacağı açıklandı. Bu çalışmanın futbol başta olmak üzere birçok spor branşında yapılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ekin, Spor

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