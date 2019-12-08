Amed Sportif Faaliyetler - GMG Kırklarelispor: 1-0

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Alim Kandemir, Emir Kılıçarslan
, Osman Baruk
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Hasan, Muhlis (Dk.84 Mehmet Erkut), Bünyamin, Onur (Dk.88 Yiğitcan), Yüksel, Oğuz, Tolga, Hüseyin (Dk.73 Bulut), Mansur, Furkan
GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut, Caner, İbrahim Sürgülü, Emre, Malik (Dk.66 Emre), Mert Sinan, Serkan, Yüksel (Dk.83 Müslüm), Enis (Dk 90+4 Deniz Ataç), Yusuf
GOLLER: Dk. 90+3 Yiğitcan (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler), Serkan, Müslüm, (GMG Kırklarelispor
)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 16'ncı hafta karşılaşmasında, Amed Sportif Faaliyetler sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.
90+3'üncü dakikada Tolga'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa, kalabalık Kırklareli savunması arasında Yiğitcan kafayla vurdu: 1-0.
Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Diyarbakır