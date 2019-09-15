Haberler » Spor » Haber

Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Kağan Bingül, Ramazan Ufuk Avdaş,AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 78 Muhammet Yılmaz), Muhammet Burak, Yüksel, Oğuz, Hüseyin (Dk. 59 Mehmet Erkut), Atakan (Dk.

15.09.2019 20:19Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Kağan Bingül, Ramazan Ufuk Avdaş,
AMED SPORTİF FAALİYETLER:  Erdi - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 78 Muhammet Yılmaz), Muhammet Burak, Yüksel, Oğuz, Hüseyin (Dk. 59 Mehmet Erkut), Atakan (Dk. 37 Bulut) Furkan
HACETTEPESPOR:  Burak - Metehan, Kadir Enes, Mustafa Hüseyin (Dk. 56 Çayan), Furkan, Volkan (Dk. 83 Ali Eren), Muhammed Ali (Dk. 72 Muhammet Selim), Ümürcan, Ömer, Ali Eren, Yağız Suat
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Furkan (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 90 +7 Kadir Enes ( Hacettepespor )
SARI KARTLAR: Oğuz, Onur, Muhammet Burak, (Amed Sportif Faaliyetler) - Volkan, Furkan, Yağız Suat, Ömer Alper, Çayan, (Hacettepespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Hacettepespor ile golsüz berabere kaldı.

89'uncu dakikada Amed Sportifli Furkan rakibi Metehan'a sert girince direkt kırmızı kart gördü.
90+7'nci dakikada konuk takımdan Kadir Enes de bir orta saha mücadelesinde rakibine sert girdi ve kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklardan sonuç çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı.



Hacettepespor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından