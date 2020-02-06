Amed Sportif Faaliyetler iki ayrı dosyadan PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i iki ayrı dosyadan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



Sevk gerekçesi Amed Sportif Faaliyetler için taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar, Mansur Çalar için ise rakip takım futbolcusuna saldırısı ve sportmenliğe ayrı hareketi olarak gösterildi. Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 2 Şubat 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Mansur Çalar'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA