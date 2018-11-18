Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 0-1

STAT: Seyrantepe
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan
, Vedat Hoşman
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Hasan, Ercan, Nezir, Muhammed (Dk. 66 Emre), Mehmet, Ömer (Dk. 81 Barış), Oğuz, Volkan, Mansur
İNEGÖLSPOR: Şener - Gökhan, Okan, Taner, Serhat, Emirhan (Dk. 62 Birhan), Osman, (Dk. 73 Özer Ozan), Volkan, Orhan, Yasin, Ahmet (Dk. 84 Bilal)
GOL: Dk. 45 Volkan (İnegölspor
)
SARI KART: Burak Taşdemir (Amed Sportif) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'un 13'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.
45'inci dakikada Okan'ın sol kanattan ceza alanına doğru havalandırdığı topa iyi yükselen Volkan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0- 1.
63'üncü dakikada Osman'ın sert şutunda top direkten döndü.
77'nci dakikada topla buluşan Ercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma konuk takım İnegölspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İnegölspor
18 Kasım 2018 Pazar 15:57