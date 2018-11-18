18 Kasım 2018, 15:57
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Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 0-1

STAT: SeyrantepeHAKEMLER: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan, Vedat HoşmanAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Hasan, Ercan, Nezir, Muhammed (Dk. 66 Emre), Mehmet, Ömer (Dk. 81 Barış), Oğuz, Volkan, MansurİNEGÖLSPOR: Şener - Gökhan, Okan, Taner, Serhat, Emirhan (Dk. 62 Birhan), Osman, (Dk.



STAT: Seyrantepe

HAKEMLER: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan, Vedat Hoşman

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Hasan, Ercan, Nezir, Muhammed (Dk. 66 Emre), Mehmet, Ömer (Dk. 81 Barış), Oğuz, Volkan, Mansur

İNEGÖLSPOR: Şener - Gökhan, Okan, Taner, Serhat, Emirhan (Dk. 62 Birhan), Osman, (Dk. 73 Özer Ozan), Volkan, Orhan, Yasin, Ahmet (Dk. 84 Bilal)

GOL: Dk. 45 Volkan (İnegölspor)

SARI KART: Burak Taşdemir (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 13'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

45'inci dakikada Okan'ın sol kanattan ceza alanına doğru havalandırdığı topa iyi yükselen Volkan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0- 1.

63'üncü dakikada Osman'ın sert şutunda top direkten döndü.

77'nci dakikada topla buluşan Ercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk takım İnegölspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İnegölspor
18 Kasım 2018 Pazar 15:57