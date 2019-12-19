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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü incelemeye alındı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Dernekler Genel Müdürlüğü denetçileri, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in hesaplarını incelemeye aldı.

19.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:25 Amed Sportif Faaliyetler Kulübü incelemeye alındı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Dernekler Genel Müdürlüğü denetçileri, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in hesaplarını incelemeye aldı.

Hafta başında kulübe gelen denetçilerin gerçekleştirdiği incelemelerin bir süre daha devam edeceği ifade edilirken, Kulüp Başkanı Metin Kılavuz yaşanan bu gelişmeyi doğruladı.

Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Kılavuz, denetçilerin üç gün önce kulübe geldiğini belirterek, incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Kulübün durumu hakkında da bilgi veren Kılavuz, hiçbir yerden destek alamadıklarını ve maddi açıdan zor durumda olduklarını söyledi. Ara transferde takıma takviye yapılması için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu ancak bunun için kaynaklarının olmadığını belirten Kılavuz, kulübün formasında reklam olmamasının kente yakışmadığının altını çizdi ve iş adamlarına destek çağrısında bulundu.

Bazı futbolcuların alacaklarından dolayı federasyona başvurduğu ortaya çıkarken, Teknik Direktör Mehmet Budakın'ın transfer için yönetime rapor sunduğu bildirildi.

Amed Sportif Faaliyetler'in devre arası kamp programı da belli oldu. 22 Aralık'ta başlayacak Antalya kampı 3 Ocak'ta sona erecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Spor

Kaynak: İHA

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