Amed Sportif Faaliyetler ligde kalmanın hesaplarını yapıyor
Mücadeleye başladığı 2013-2014 sezonundan itibaren 2.Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Amed Sportif Faaliyetler, son 6 haftaya küme düşme hattında giriyor.
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Mücadeleye başladığı 2013-2014 sezonundan itibaren 2.Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Amed Sportif Faaliyetler, son 6 haftaya küme düşme hattında giriyor. 28 haftada üç kez teknik heyet değişikliğine giden takım, kalan 6 maçta da zorlu rakiplerle karşılaşacak.
Daha önce 2005-2006 sezonunda yükseldiği 2. Lig'den 2008-2009 sezonunda düşen ve 2012-2013 sezonunda yeniden 2. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, o tarihten bu beri en sancılı dönemini geçiriyor. Geride kalan 28 haftada üç kez teknik heyet değişikliğine giden Amed Sportif Faaliyetler, 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor. 28 gol atan Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde 46 gol gördü. Amed Sportif Faaliyetler, kalan 6 maçın tamamında Play-Off ve ligde kalma hesapları yapan takımlarla karşılaşacak. Bu hafta Pazar günü saat 14.30'da Diyarbakır Stadı'nda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, bu kritik maçı korona virüs tedbirleri nedeniyle seyirci desteğinden yoksun oynama dezavantajına da sahip olacak.
Amed Sportif Faaliyetler sırasıyla Tarsus İdmanyurdu ile kendi sahasında, Afjet Afyonspor ile deplasmanda, Manisa FK ile kendi sahasında, Çorum FK ile deplasmanda, Kırklarelispor ile deplasmanda ve İnegölspor ile kendi sahasında karşılaşacak. - DİYARBAKIR
Daha önce 2005-2006 sezonunda yükseldiği 2. Lig'den 2008-2009 sezonunda düşen ve 2012-2013 sezonunda yeniden 2. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, o tarihten bu beri en sancılı dönemini geçiriyor. Geride kalan 28 haftada üç kez teknik heyet değişikliğine giden Amed Sportif Faaliyetler, 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor. 28 gol atan Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde 46 gol gördü. Amed Sportif Faaliyetler, kalan 6 maçın tamamında Play-Off ve ligde kalma hesapları yapan takımlarla karşılaşacak. Bu hafta Pazar günü saat 14.30'da Diyarbakır Stadı'nda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, bu kritik maçı korona virüs tedbirleri nedeniyle seyirci desteğinden yoksun oynama dezavantajına da sahip olacak.
Amed Sportif Faaliyetler sırasıyla Tarsus İdmanyurdu ile kendi sahasında, Afjet Afyonspor ile deplasmanda, Manisa FK ile kendi sahasında, Çorum FK ile deplasmanda, Kırklarelispor ile deplasmanda ve İnegölspor ile kendi sahasında karşılaşacak. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Tarsus İdmanyurdu, Diyarbakır, Spor
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