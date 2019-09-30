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Amed Sportif Faaliyetler sahasında kazanamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

30.09.2019 11:23Amed Sportif Faaliyetler sahasında kazanamadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ilklere sahne oldu. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12 puanı silinen ve -12 puanla ilgin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak, rakibine puan kaptırdı. Şuana kadar oynadığı beş maçtan iki beraberlik ve üç yenilgi alan Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor beraberliğiyle galibiyet özlemini sürdürdü. Şanlıurfaspor ise 0-0 sonuçla bu sezonun ilk puanını aldı ancak TFF tarafından 12 puanı silinen yeşil beyazlı ekip, -11 puanda kaldı.

Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in, ilgin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kalması, taraftarların tepkisini çekti. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Diyarbakır, Spor

Kaynak: İHA

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