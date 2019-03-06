Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor Maçındaki Gerginlik

Sakarya
Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor
maçındaki gerginliğe ilişkin, Sakaryaspor'un başına gelen çirkin ve insanlıkla bağdaşmayan bu hadiseyi şiddetle kınadıklarını, belirterek, Sakaryaspor'un her zaman yanında olduklarını ve her türlü hukuki desteği de vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Barodan yapılan açıklamaya göre, Abdurrahim Burak, Başkan Yardımcısı ve Baro Spor Komisyonu Başkanı Osman Ayar ve komisyon üyeleri, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, Teknik Direktör İsmail Ertekin
ve Sakaryasporlu futbolculara "geçmiş olsun" ziyareti kapsamında Rüstemler Tesisleri'nde bir araya geldi.
Burak, futbol müsabakalarında böyle olayların yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, yaşananları hayretle takip ettiklerini dile getirdi.
Sakaryaspor'un yanında olduklarını dile getiren Burak, "Sakaryaspor'umuzun başına gelen çirkin ve insanlıkla bağdaşmayan bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Şehrimizin göz bebeği Sakaryaspor'umuzun her zaman yanındayız. Her türlü hukuki desteği de vermeye hazırız. Futbolcularımıza yönelik bilerek yapılan bu çirkin hareketler spora ve spor camiasına zarar vermektedir. Bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu
en ağır cezayı vermelidir, aksi takdirde bu tür olaylar daha fazla yaşanır. Bizler de Sakarya Barosu olarak konuyu yakından takip ediyoruz ve bu süreçte her türlü hukuki desteği vereceğiz. Umarım bir daha böyle çirkin ve spora yakışmayan hareketler yaşamayız. Başta Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi olmak üzere futbolcularımıza ve tüm camiaya geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise Türkiye Futbol Federasyonu
'na konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını bildirdi.
Hukuki sürecin başlatıldığını aktaran Ekşi, "Umarım en kısa zamanda sonuçlanacak ve Sakaryaspor'umuza yapılan bu hareket cezasız kalmayacaktır. Bizleri yalnız bırakmayan Sakarya Barosu Başkanı Avukat Abdurrahim Burak ve Spor Komisyonuna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sakaryaspor, Güncel
Kaynak: AA